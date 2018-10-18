"Мосфильм" готовится к 95-летнему юбилею

С 21 декабря по 7 января, в рамках празднования 95-летия киностудии, на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление.

Главная киностудия страны готовится встретить свой 95-й день рождения. Юбилейная дата грядет в январе, но праздновать столь значимое событие начнут уже в декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона №1 распахнутся для юных москвичей и гостей столицы. Именно там, где обычно снимают кино и масштабные телепроекты, состоится премьера седьмого сезона новогоднего театрализованного представления "Киноелка на Мосфильме". Организаторы мероприятия утверждают, что в юбилейный год смогут удивить своих зрителей, объединив в одном музыкальном спектакле театр, кинематограф и цирковое искусство. В центре сюжета постановки окажется сама российская Фабрика грез.

Приготовления к празднику идут уже сейчас – шьются костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят пробы грима и кастинги актеров. С 3 сентября началась открытая продажа билетов, а это значит, что любой желающий сможет реализовать шанс попасть в самое сердце отечественного кино.

В гигантском кинопавильоне №1, где снимали "Весну", "Войну и мир", шоу "Ледниковый период", "Голубой огонек" и "Субботний вечер", на две недели построят настоящую территорию сказки, где расположится комфортный зрительный зал, Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, инсталляцией декораций, почтой Деда Мороза, кинобуфетом, шоу Музея занимательных наук и насыщенной анимационной программой. Кроме того все помещение будет украшено более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера Мосфильма станет еще более манящей и загадочной.

Традиционно проект "Киноелка на Мосфильме" поддерживает благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!". Известная телеведущая и обладательница титула Мисс Вселенная приглашает на мосфильмовское представление подопечных фонда, для которых встреча с любимой артисткой – настоящий стимул активнее бороться не только с недугами, но и со всеми возможными жизненными перипетиями. Сама Оксана исполнит в спектакле кинороль доброй волшебницы.

Звездную компанию Оксане Федоровой составит актер Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому "Воронины". У актера в представлении комедийная роль, исполнит которую он уже в сентябре, поскольку видео-эпизоды спектакля снимаются осенью, для того, чтобы специалисты по компьютерной графике успели смонтировать их не менее эффектно, чем для настоящих блокбастеров.

Значимое преимущество Мосфильмовской елки – формат edutainment. Помимо самого спектакля, насыщенного кино-цитатами и интересными фактами истории российского кинематографа, зрители увидят выставку старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о мире кино.

И это далеко не все, что мы можем рассказать о юбилейном представлении на нашей киностудии. Будем держать вас в курсе! До встречи на "Мосфильме"!

Место встречи: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1.

Даты проведения: 21 декабря 2018 года – 7 января 2019 года.

Стоимость билетов: от 1000 до 5000 рублей.