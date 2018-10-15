Городской мюзикл "Маяковский" поставили в "Театре Луны"

"Городской мюзикл "Маяковский" – первый музыкальный спектакль о поэте. Даже само звучание фамилии Маяковский для меня магическое, – говорит режиссер постановки Александр Рыхлов. – Маяковский – фигура гигантская. Это не только литературный столп, он – человечище двадцатого века. При этом я поражен, насколько этот огромный человек был беззащитен, лиричен, нежен и трогателен…"

Героев мюзикла – поэта и его великих современников – исполняют артисты, с чьими работами зрители знакомы по многим фильмам и ролям в мюзиклах. Постановочный период предварял кастинг, в котором приняли участие несколько сотен человек.

Noize MC: "Мюзикл мне очень понравился! Особенно сценография. Очень много было классной актерское игры и хореографических решений. К тому же, я большой поклонник Маяковского, и мне крайне интересно было посмотреть постановку о нем. На мой взгляд, незаслуженно была обделена вниманием его поездка в Америку, она играла важную роль в его жизни... Но это уже мои личные моменты... Более того, я со многими актерами имел честь познакомиться до премьеры, когда на станции метро Маяковская проходила презентация проекта в виде реконструкции батла Северянина и Маяковского. В общем, спасибо большое, что пригласили, мне очень понравилось! Я в восторге!"

Максим Дунаевский: "Спектакль поднимает важные и серьезные темы. Все компоненты спектакля – и сценография, и режиссура, и свет, и звук – всё работает на эмоциональное восприятие. Мне кажется, это очень здорово. Это тот путь, по которому надо идти. Я не могу сказать, что это открытие, это уже было в истории русского театра. Но здесь это все собрано воедино, будто для того, чтобы мы вспомнили, что есть вот такой русский театр!"

Томас Н'эвегрин: "Это нетипичная и очень красивая история! Прекрасный сценарий! И как музыкант, могу отметить очень красивый звук! И, конечно же, хорошая хореография. Для меня это было сюрпризом! Хореография поразила меня сильно! Маяковского знают во всем мире, и я знаю многое о нём и его времени. Поколение футуристов - великое!"

Стихи – Владимир Маяковский

Авторы либретто – Александр Лебедев и Алексей Шошев

Композитор – Алексей Шошев

Режиссер-постановщик – Александр Рыхлов

Хореограф-постановщик – Жанна Шмакова

Продюсер – Дмитрий Калантаров