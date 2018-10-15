Театр им. Наталии Сац покажет балет "Путешествие Гулливера"

28 октября в Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут, быть может, самый эффектный спектакль для детей во всей Москвы – балет Кирилла Симонова "Путешествия Гулливера" на музыку Алексея Ларина. Премьера спектакля состоялась в рамках Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес", и стала одним из самых ярких его событий.



Над постановкой работали музыкальный руководитель и дирижер Алевтина Иоффе, художественный руководитель балетной труппы театра Кирилл Симонов и художники Валентина Останькович и Филипп Виноградов, хорошо знакомые зрителям по знаменитым спектаклям "Любовь к трем апельсинам", "Репетиция оркестра", "Лисичка. Любовь.". Так же для работы над этим спектаклем театр привлек специализированную компанию, которая профессионально занимается 3D-mapping’ом. Благодаря использованию новых современных технологий на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац создается полная иллюзия того, что Гулливер на самом деле оказывается то среди лилипутов, и тогда перед публикой предстает полная ужаса сцена пленения Гулливера маленькими человечками, то среди великанов – и тогда зрители видят его карабкающимися на их огромный стол, где каждая чашка может убить его, и старжающегося с огромными осами.

Лейтмотивом спектакля стал тоска путешественника по его семье и дому, и картины уютной квартиры, в которой перед очагом ждут его жена и сын, то и деловскплывают в его памяти – и перед взором зрителей. А финальная сцена встречи всей семьи в современном аэропорту может претендовать на звание самой трогательной и щемящей сцены во всем детском репертуаре Москвы.

