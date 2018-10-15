Государственный Русский музей покажет 9 кругов ада в Москва-Сити

В экспозиции, рассказывающей о девяти кругах ада, представлено 27 работ: 22 скульптуры, отражающие человеческие пороки (Гнев, Блуд, Чревоугодие, Лицемерие и другие), 4 всадника Апокалипсиса и посмертная маска Данте. Кроме того, специально к выставке в Москва-Сити Василий Клюкин создал новые объекты, а при оформлении выставочного пространства будут использованы мэппинг-инсталляции, чтобы передать атмосферу Инферно. В "9 круге", в зале Предателя, посетители смогут оставить инициалы тех людей, которые их когда-либо предавали. Осмотреть экспозицию можно будет с бесплатным аудиогидом на русском и английском языках.

Ранее коллекция In Dante Veritas успешно выставлялась в Михайловском замке Государственного Русского музея (Санкт-Петербург). За три месяца выставку посетили около 200 000 человек, что является абсолютным рекордом для уличных выставок этого музея. После Москвы в рамках мирового турне коллекция отправится на Венецианскую биеннале (Арсенал), а оттуда – в Ватикан (Браччо ди Карло Маньо Собора Святого Петра), в Нью-Йорк и Майами.

Коллекция выполнена с применением особой авторской техники "Живые скульптуры", которая заключается в максимальном сохранении подвижности. Стальные пластины собираются и разбираются, как конструктор, без каких-либо крепежных деталей, создавая эффект раскрытой книги. Объекты Василия Клюкина призваны рассказать о Добре и Зле, пороках и наказаниях. In Dante Veritas – это не визуализация "Инферно" Данте и не попытка соперничать с живописцами Сандро Боттичелли или Альбрехтом Дюрером. Выставка Василия Клюкина – современная интерпретация величайшей поэмы мира и новые имена Всадников, которые предвещают апокалипсис: Перенаселение, Дезинформация, Алчная добыча и Загрязнение. Как могут выглядеть грехи и наказания, можно будет увидеть на выставке.

"Мы рады, что сотрудничаем с таким талантливым скульптором, который способен воплотить в жизнь любой замысел. Василий Клюкин – неординарная личность, бизнесмен, который бросил все и полностью посвятил себя искусству. Его работы есть в домах частных коллекционеров и мировых знаменитостей, он выставляется в Монте-Карло, Каннах, Нью-Йорке. Теперь и у московской публики есть возможность прочитать его послание человечеству. "Живые скульптуры" In Dante Veritas завораживают, заставляют остановиться и действительно задуматься", – рассказал генеральный директор самой высокой смотровой площадки Европы Panorama360, Артур Шакарян.

Выставка In Dante Veritas будет открыта для посещения с 27 октября 2018 года по 28 января 2019 года. В стоимость билета входит аудиогид на русском и английском языках.

Адрес: Пресненская набережная, 2, ТРЦ "Афимолл Сити", 6 этаж

Стоимость билета

Будни: с 10:00 до 12:00 – 400 р.; с 12:00 до 22:00 – 500 р.

Выходные: с 10:00 до 12:00 - 500 р.; с 12:00 до 22:00 – 600 р.



