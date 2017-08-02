Баха "Коломна 2017": вплавь до финиша

Подведены итоги второго этапа кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли в Коломне. Спортсмены должны были максимально быстро пройти четыре круга по 50 километров.

Если перед стартом спортсмены больше всего опасались прохождения первого кольца, то на финише их мнение кардинально изменилось: колеса автомобилей разбивали дорогу все сильнее, а в кабине каждую минуту становилось всё жарче. Пилот Андрей Рудской на автомобиле G-Force BARS (SuprotecRacing) хоть и привел свой экипаж к победе в абсолютном зачете, но после финиша едва мог общаться с прессой из-за плохого самочувствия.

Его штурман Евгений Загороднюк объяснил причину: "Андрей за несколько дней до гонки чувствовал себя не очень хорошо, а вчера у него поднялась температура. С утра сегодня было, вроде, полегче, но после первого круга ему вновь стало плохо. Особо мы никуда не гнали, держали хороший темп и старались, чтобы нас никто не догнал. О сходе мыслей не было, мы при любом раскладе бились бы до конца. В крайнем случае, поменялись бы местами и поехали дальше. Андрей – молодец! На этой гонке у нас ни одного промаха на гонке. Легенда шикарная, за что большое спасибо организаторам! Видно, что они растут, работают над собой. Но над трассой надо работать и выбирать немного другие места, потому что она очень сильно разбивается. После второго круга появились большие колеи, на которых машину сильно трясло, как ехали участники после нас и представить себе не могу".

А вот экипаж Богдан Вавренюка и Артема Терентьева приехал на финиш со вторым местом в абсолютном и национальном зачетах, но с голым мотором их УАЗа Карго. Как рассказали гонщики, на трассе у них отлетели заклепки капота, поэтому он постоянно открывался, загораживая обзор. Чтобы продолжить борьбу, его пришлось оставить на контрольном пункте.

Третьими в абсолюте стали Борис Игнатенко и Григорий Русанов на Renault Megane. К такому результату, по мнению команды, привела слаженность экипажа, так как знакомы пилот и штурман знакомы более 30 лет.

Самым многочисленным классом на гонке был рейд, в нем победу одержал Александр Потапов со своим новым штурманом Таисией Штаневой из команды SuprotecRacing, победительницей ралли-марафона "Шелковый путь".

Ей первое место на Ниве далось очень непросто: "Было физически очень больно. Через километров пять после старта мы пробили амортизаторы: был резкий удар, и вначале мы подумали, что это колесо. Следующие 195 километров у нас было очень много острых прыжков с ударами. У меня нет проблем с позвоночником, но я держала постоянно ремень, чтобы хотя бы как-то дышать. Я просила Сашу (Александра Потапова) быть нежнее (смеется). Где мне больше понравилось ездить в Maveric или в Ниве? Здесь совершенно разные впечатления: другая посадка, другие эмоции, вообще все по-другому. В целом трасса интересная, но очень жестко. Я кайфовала от вождения пилота: мы дрифтовали между бревен!"

Вторыми в рейде стали Андрей Динабург и Александр Довгий на Mitsubishi Pajero, они уступили лидеру зачета больше 18 минут. Но привезли экипажу Александра Бочкарёва и Павла Милосердова полчаса. Их Mitsubishi Pajero выдержал всю гонку, а вот уже на въезде в сервисный парк отказал двигатель, что не помешало им занять третье место в своем классе.

Не все спортсмены смогли пройти трассу полностью. Экипаж на автомобиле УАЗ 31519 под пилотированием Александра Пономаренко не стал ехать половину маршрута по техническим причинам: "Полностью проехать дистанцию мы не смогли из-за технических неполадок. После первого круга у нас начали отказывать амортизаторы и любой прыжок приводил к жесткому удару переднего моста. На одном трамплине мы прыгнули и была сильная отдача в позвоночник. Затем на лесной дороге на широкой S-образной связке мы не совсем хорошо отработали поворот, не смогли в него войти на высокой скорости. В результате машина получила серьезные повреждения: передний бампер уперся в колесо и мы потеряли время на его выправление. Мы сделали два полных круга. У нас была задача доехать до финиша и я считаю, что она выполнена".

Команде насчитано штрафное время, но по итогам Александр Пономаренко и Дмитрий Рожнов заняли второе место в национальном зачете. Внесла свои коррективы в результаты бахи "Коломна-2017" и погода. Обещанный метеопрогнозом дождь на поверку оказался сильнейшим ливнем. И если автомобильный зачет финишировал в тридцатипятиградусную жару, то уже час спустя все участники, находящиеся на трассе, стояли перед сложным выбором – продолжить соревнование или получив пенализацию, финишировать как можно скорее.

Единственным участником мотозачета, которому погода, казалось бы, вовсе не помешала, стал Михаил Лапшин. Он стал первым среди мотоциклистов, хоть и прошел только лишь три круга. На четвертый его не пустили организаторы гонки, закрывшие трассу, так как её серьезно размыло, что угрожало безопасности участников. Вторым в зачете стал Андрей Горожанкин, с третьим временем к финишу пришел Иван Ли. Прийти с лучшим результатом ему помешал севший из-за воды аккумулятор мотоцикла. Избежать схода помог квадрациклист Алексей Мартынов, который на тросу протащил мотоцикл, лишь после чего тот завелся.

Сам Мартынов в классе Эндуро-квадроциклы занял лишь второе место, уступив Сергею Аксенову. Эти спортсмены тоже прошли трассу не полностью. Всего одним кругом ограничился единственный участник традиционного зачета – экипаж Михаила Мулюкина и Никиты Васильева. Выступая на автомобиле LandCruiser, они выслушали практически от каждого, кто был на старте, сомнения по поводу целесообразности их выхода на трассу, но проехали эти пятьдесят километров в боевом режиме, практически без потерь для машины. Такую же дистанцию преодолели Андрей Королев и Евгений Цапков на скутерах.

Следующая гонка в статусах Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли пройдет 25-27 августа в Саратовской области. До встречи на "Песках времени"!