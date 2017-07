Американские рокеры из BREAKING BENJAMIN возвращаются в Россию

Американские рокеры из группы BREAKING BENJAMIN, как и обещали, возвращаются в Россию в 2017 году с концертами, приуроченными к 15-летнему юбилею с момента выхода дебютного альбома.

Артисты исполнят программу, состоящую из основных хитов группы, которые успели стать классикой мировой рок-музыки.

С 2001 года эта группа накопила значительную армию поклонников по всему миру, как благодаря своим хитам The Diary of Jane, I Will Not Bow, Angels Fall , которые покоряли строчки Billboard, так и своим мощнейшим живым выступлениям с бешеной, эмоциональной энергетикой!

11 августа – Санкт-Петербург – А2 Green Concert

12 августа – Москва - Stadium

Дискография BREAKING BENJAMIN насчитывает пять полноценных студийных альбомов, два из которых – "We Are Not Alone" и "Phobia" дали блестящие результаты и оба достигли платинового статуса, а альбом "Dear Agony" – золотого. Последний релиз "Dark Before Dawn" 2015 года дебютировал под №1 в чарте Billboard 200, показав продажи в количестве более 140 тысяч копий уже в первую неделю, а чуть позже также получил золотой статус. И группа уверяет, что это только начало.