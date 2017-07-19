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Мособлгаз упростил жизнь клиентам

Заявку на заключение договора о техобслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования можно подать через Личный кабинет клиента на сайте предприятия. Теперь необязательно приходить в офис Мособлгаза, достаточно просто заполнить заявку онлайн.
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Для того чтобы подать заявку, необходимо зайти в личный кабинет и нажать на кнопку "Техническое обслуживание газового оборудования", которая  отображается в блоке "Заказать услугу". Затем нужно заполнить анкету, следуя подсказкам на экране. После отправки заявки пользователь может отслеживать статус заявки, а также взаимодействовать с исполнителем через интерфейс текстовых сообщений.

Далее исполнитель со стороны Мособлгаза составляет проект договора и отправляет его заявителю. После того как заявитель одобрит проект договора, исполнитель  связывается с заявителем для согласования даты и времени проведения обследования оборудования и подписания договора. 

"Согласно Постановлению Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410 абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования и своевременно заключать договор о его техническом обслуживании. Новая услуга предполагает существенное упрощение процедуры заключения договоров на ТО", – сказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Напоминаем, что 16 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 05.12.2016 года № 412-ФЗ, регулирующий административную ответственность за нарушение требований обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного оборудования. При первичном нарушении с граждан взимается штраф в размере и от 1000 до 2000 рублей. Если же нарушения повторятся, то размер штрафа возрастает и составляет от 2000 до 5000 рублей. Если перечисленные нарушения приведут к аварии или возникновению угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то гражданам грозит наказание штрафом от 10 000 до 30 000 рублей.

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