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Лунтик поздравит детей с Новым годом

Кадр youtube.com
На зимних каникулах в ДК им. Зуева покажут спектакль по мотивам популярного мультсериала "Лунтик". В основе постановки лежат пять новелл, каждая из которых по-своему поучительна и познавательна, каждая несет в себе атмосферу новогоднего праздника, детства и веселья и учит юных зрителей дружбе, искренности и взаимовыручке.
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Лунтик попал на Землю с Луны и уже здесь, на Земле, сумел найти своих настоящих и преданных друзей – героев всех пяти историй. В каждой из этих историй юным зрителям отведена активная роль, ведь ребята хорошо знают Зиму и смогут помочь Лунтику в трудной ситуации.

Он уже давно живет на солнечной полянке и подружился со всеми ее обитателями, но наступает первая для Лунтика зима и его ждут новые открытия и знакомства. Новогодний праздник невозможен без новогодней ёлки и Дедушки Мороза, которому отведена особая роль – он разоблачит вредных Вупсеня и Пупсеня и докажет друзьям, что настоящие чудеса существуют.

"Первый снег"

Лунтик  с друзьями пытается выяснить кто делает снег и откуда он берется? А так же кто рисует зимние узоры на окнах и почему нельзя лизать сосульки? 

"Вьюга"

Кузя заставил друзей изрядно поволноваться, не послушав совета взрослых и отправился в гости, но верная дружба и паутина Дяди Шнюка спасли друга из сложной ситуации. 

"Зимовье"

Зима – сложный период в жизни насекомых и если во время, хорошенько не подготовиться, то суровая зима может наказать лентяев-гусениц. 

 "Ёлочка"

На зимней полянке перед  ивой собрались все друзья и обсуждают приближение Нового года.  Как это замечательно готовить подарки, встречать гостей и наряжать ёлочку.  Тем более если украшения на елку принес настоящий  Дед Мороз, которого можно никогда не увидеть, но если ты в него веришь, то он обязательно появится. 

 "С Новым годом, Лунтик!"

Все готово для встречи Нового года, гости собрались за праздничным столом, но тут появляются "незванные"  гости, которые совершенно не умеют себя вести в обществе. Дед Мороз разоблачает Вупсеня и Пупсеня и все радостно встречают Новый год.

Спектакли: 5 января 11.00, 6 января в 11.00 и 14.00 

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