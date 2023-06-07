Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Брат Сафронова умер от отравления водкой Тесты SHAMAN подвергся критике Кушанашвили Игры Сонник

Топ новостей недели

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу "Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы"Бросил все": Никас Сафронов рассказал о сгоревшей квартире в центре Москвы

Лента новостей

Среда 7 июня

19:19Фото Гагариной с новым возлюбленным всплыли в Сети: личность установлена 18:30Долго скрывала: звезда сериала "Кухня" объявила о беременности 18:10Драка и изнасилование в Подмосковье: подозреваемые задержаны 18:03Скончался соавтор программы "Спокойной ночи, малыши!" Меерзон 17:36Борющаяся с раком Донцова наказала подруге выйти замуж за ее супруга 16:40Айза осудила Славу за нетрезвый вид на видео 16:2056-летняя Литвинова оголилась для модной съемки 16:00Гоген Солнцев защитился от магии бывшей жены татуировкой с глазом Пугачевой 15:40Резко помолодевшая Орбакайте изменилась до неузнаваемости 15:20Орлова показала общение с новорожденной дочерью на видео 15:00"Нацелены на это": стилист рассказал о скандальных образах Бузовой 14:40Певица Валерия восхитила поклонников теплыми отношениями с бывшей женой Пригожина 14:2092-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей 14:00Недавно родившая жена Прилучного показала лицо без фильтров и макияжа 14:00Округлившаяся Бузова опровергла новости о своей беременности 14:00Бытовые проблемы заставили Бородину задуматься о переезде из частного дома в город 13:40СМИ: Пугачева может вернуться в Россию из-за будущего детей 13:20Лучшие новостройки Москвы у парков 13:00"Это расплата": Кравец озвучила причину скоропостижной смерти мужа Дианы Гурцкая 12:40В России хотят лицензировать деятельность риелторов 12:20Весь в долгах: объявившего себя наследником Зайцева ищут приставы 12:00Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось 11:40Поплавская встала на защиту Костомарова после резких высказываний известной певицы 11:20Почему важно зарегистрировать право собственности на частный дом 11:00Какая перепланировка запрещена в квартирах 10:40Мамаева перенесла операцию из-за сместившегося импланта 10:20Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом 10:00Инъекции, похудение и не только: эксперт рассказала о преображении российских звезд 09:58"Вид обалдеть": певица Слава показала новую квартиру 09:25В России подешевела аренда квартир 09:07Любовь Успенская озвучила причину частых походов к врачу 08:58Асмус показала поцелуи с новым возлюбленным 08:40"Детский сад": Россияне посмеялись над актерскими способностями Волочковой 08:20Только 8% квартир продается в готовых ЖК 08:00МЧС предупредило россиян о правилах безопасности на воде 06:077 правил грамотной организации рабочего пространства 04:28Проточный или накопительный: плюсы и минусы водонагревателей 02:21Чем опасен не вынесенный вовремя мусор 00:07В Подмосковье стартовали продажи в 3 ЖК 21:30"А где же муженек?": Наташа Королева выставила фото с другим 20:45Принц Гарри дал показания в суде: событие называют историческим 20:00"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 19:40Девочка выросла: юная звезда "Закрытой школы" выходит замуж 19:20"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя 19:00ДТП с участием дочери Пореченкова оказалось газетной уткой 18:40Таролог объяснила госпитализацию Федосеевой-Шукшиной: Высшие силы решают 18:20"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала 18:00Кончаловский показал семейную реликвию 17:40"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи 17:20Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
48

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона.

"Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое. С 1 июля поддержим отдельные категории работников – медики, соцработники, работники культуры. Мы проиндексируем зарплаты от 8 до 10%", – сказал Воробьев.

Повышение зарплат затронет огромное количество работников – их число достигнет 110 000 человек, прокомментировали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Рост заработной платы будет различаться в зависимости от должности и составит от 5 до 12 тысяч рублей, также уточнили там.

К примеру, 25 000 медицинских работников Подмосковья получат доплату в размере 10,8 тысяч рублей, зарплаты увеличатся на 9,2%. Работники среднего звена получат доплату в размере 5,4 тысяч рублей (повышение на 9%), а младший персонал сможет рассчитывать на рост заработной платы на 9,2% – в данном случае доплата составит 5,4 тысяч рублей.

Научные сотрудники также получат доплату в размере 9%, их заработная плата увеличится на 10,6 тысяч рублей. В свою очередь, педагогические работники, занимающиеся детьми-сиротами, смогут рассчитывать на повышение заработной платы на 8,9%, что составит 5,2 тысячи рублей.

Преподаватели вузов – на повышение в размере 9,9% (доплата составит 12 тысяч рублей).Зарплаты социальных работников увеличатся на 8,9%, что эквивалентно росту на 5,2 тысячи рублей, и на 10,3%, то есть 6 тысяч рублей.

7 июня в ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев затронул различные аспекты, включая экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортные и дорожные вопросы, социальную сферу.

В рамках выступления Воробьев подчеркнул, что обращение к жителям региона в 2023 году проходит под лозунгом «Мы вместе», поскольку основным богатством региона являются люди.

Выступление губернатора Московской области было оценено Госдумой. По словам депутата Сергея Пахомова, Московская область всегда характеризовалась сложностью и разнообразием, и благодаря команде Андрея Воробьева был достигнут баланс в управлении, преодолено множество сложных проблем, которые ранее стояли на месте.

"На днях Андрей Юрьевич встречался с нашим президентом. Владимир Владимирович одобрил его намерение баллотироваться на предстоящих в сентябре выборах на следующий губернаторский срок. Учитывая сделанное в области за последние 10 лет, нет сомнений в том, кто будет у штурвала региона в ближайшие годы", – приводятся слова депутата Госдумы в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

7 июня 2023, 19:36
фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать амбициозный проект Подмосковья по благоустройству "Парки в лесах". "И я хочу Вас попросить поддержать проект "Парки в лесах".

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"
1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства. 1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства.

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета

В Подмосковье прошел III турнир юнармейцев по стрельбе из арбалета
Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им. Б.П. Михайлова. Соревнования "Золото ЮНАРМИИ" в память жертв локальных войн Солнечногорского отделения "Боевое братство" прошли в ФОК "Поварово" им.

Губернатор Воробьев: С 1 июня мы запускаем бессрочные меры поддержки МСП по франшизам и выходу на маркетплейсы

Губернатор Воробьев: С 1 июня мы запускаем бессрочные меры поддержки МСП по франшизам и выходу на маркетплейсы
С 1 июня текущего года в регионе введены субсидии на приобретение и лизинг оборудования. Теперь предпринимателям достаточно подать только одну заявку, чтобы получить до 50% стоимости оборудования или первого лизингового платежа в размере до 5 млн рублей. Кроме того, предприниматели могут подавать заявки на получение субсидии для выхода на маркетплейс или открытия бизнеса по франшизе в удобное время до конца года. Подать заявку на субсидии можно на региональном Инвестпортале. "Сейчас у нас почти 430 тыс.

Воробьев обсудил питание школьников Подмосковья с правительством региона и главами городских округов

Воробьев обсудил питание школьников Подмосковья с правительством региона и главами городских округов
С 1 сентября в школах Подмосковья будет внедрено новое меню. Вопрос организации питания обсудили на совещании губернатора с главами региона и городских округов. Свыше 450 тыс. учеников 1-4 классов и 180 тыс. льготников ежегодно получают бесплатные завтраки и обеды. Голосование по поводу отношения к питанию в школах регулярно проводят на Школьном портале.

Выбор читателей

06/06Втр"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN 06/06ВтрКрасавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 05/06ПндБарецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 05/06ПндДочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 06/06ВтрУмер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 06/06Втр"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина*