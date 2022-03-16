"Весеннее обострение": В Можайске клиентка магазина набросилась на кассиршу из-за 30 копеек

В торговой точке Fix Price в Можайске Московской области разгорелся конфликт. Покупательницу возмутила сумма чека — ее округлили. В силу расчетной системы клиентка магазина недополучила 30 копеек и закатила скандал, пишет сайт "Вести Подмосковья".
Недовольная женщина устроила разборки с кассиршей и набросилась на нее с обвинениями. Пришлось вмешаться и другому персоналу торговой площадки. Возмущенная покупательница настаивала на своем и снимала обидчиков на видео против их воли.Ролик попал в соцсеть "Вконтакте". В комментариях народ массово осудил клиентку магазина. "Весеннее обострение", "Куда мы катимся", "Бедные продавцы", — отреагировали россияне.