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В Подмосковье мигрант разгромил церковную лавку

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В Московской области мигрант совершил противоправное деяние. Сообщается, что злоумышленник нанес ущерб церковной лавке, которая находилась на территории Церкви Казанской иконы Божией Матери.

По информации "Радио 1", приезжий повредил икону, уличный светильник и другие предметы. По факту случившегося было написано заявление в правоохранительные органы.

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Автор: 22 сентября 2021, 20:14 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость853318
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Ну, сколько этих уродов можно терпеть?? Хватит их засылать в Россию!!!
1

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