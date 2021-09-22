В Подмосковье мигрант разгромил церковную лавку

В Московской области мигрант совершил противоправное деяние. Сообщается, что злоумышленник нанес ущерб церковной лавке, которая находилась на территории Церкви Казанской иконы Божией Матери.
По информации "Радио 1", приезжий повредил икону, уличный светильник и другие предметы. По факту случившегося было написано заявление в правоохранительные органы.
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