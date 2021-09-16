В Петербурге школьница отравилась парами хлора

В северной столице России произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью детей. По информации прессы, школьница отравилась парами хлора в своем доме.
Это произошло случайно во время того, как девочка принимала ванную. В тот момент вода попала в пакет с хлором, что привело к испарению, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.
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