В Петербурге школьница отравилась парами хлора

В северной столице России произошел серьезный инцидент, связанный с безопасностью детей. По информации прессы, школьница отравилась парами хлора в своем доме.

Это произошло случайно во время того, как девочка принимала ванную. В тот момент вода попала в пакет с хлором, что привело к испарению, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.