В Электростали мошенницы лишили женщину с ребенком квартиры

Жительница подмосковной Электростали пострадала от действий мошенниц. Две гражданки, которые представились риэлторами, предложили россиянке продать квартиру и купить дом.
При этом женщины не выполнили обговоренные условия, в результате чего потерпевшая осталась с ребенком без жилья. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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