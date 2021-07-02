Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Пятница
2 июля
Лента новостей
16:04
"Ну как же приятно": Солнцев пришел в восторг от красавца Леонтьева
16:00
Политолог Ищенко: Государство Украина исчезает у нас на глазах
15:59
"Пощечина со стороны мужчины – это развод": замужняя Аронова откровенно о личных неприятностях
15:52
Genesis G70: без наценки за бренд
15:40
Корявый памятник принцессе Диане подняли на смех
15:27
Лукашенко о событиях в Белоруссии после выборов президента: Обнажили язвы и опухоли общества
15:20
Горе сплотило семью: Кто будет заботиться о детях МакSим
15:03
Согнувшийся сын Галкина и Пугачевой схватился за нож и начал резать перед камерой
14:56
В Сети появилось предсмертное видео популярной актрисы фильмов для взрослых
14:39
Во МХАТе шокированы предательством Дорониной
14:36
В Кремле назвали условие для введения локдауна
14:33
В Электростали мошенницы лишили женщину с ребенком квартиры
14:26
В Москве скончался худрук театра "Ромэн" Сличенко
14:25
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
14:21
В Подмосковье задержали девушку с наркотиками и топором
14:16
"Виновна в грехе": священник отправил Макееву в ад после скандальной свадьбы
14:14
Могила Ланового утонула через пять месяцев после похорон
14:04
Появились кадры с церемонии прощания с основателем группы "Доктор Ватсон"
13:58
Фото Богатырева с сыном Арнтгольц произвело фурор
13:54
Украина перешла на новый режим правления – Безпалько
13:42
Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире
13:38
Суррогатная мать и одиночество: Эмбер Херд сообщила о пополнении
13:36
Дружинину застукали во время поцелуя с женатым Добронравовым: Мой любимый
13:30
Украинцев предупредили о риске голода из-за новой реформы
13:26
В Смоленске маленький ребенок провел в квартире с трупом матери несколько дней
13:20
Эксперты сделали прогноз на рост цен в России в июле
12:55
Асмус шокировала изменениями во внешности: Щекастенький хомячок
12:47
"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович
12:41
В Кургане мотоциклист попал под колеса грузовика
12:40
Бородина взорвалась из-за "похорон" тяжелобольной певицы МакSим: Кто дал им право?
12:26
Заммэра Москвы: все случаи ОРВИ рассматриваются как потенциальный коронавирус
12:09
"Никого не должно касаться": Водонаева сделала заявление о смертельной болезни
11:47
В России за сутки обнаружили более 23 тысяч заразившихся коронавирусом
11:46
"Это означает смерть": экс-солист "Самоцветов" оказался на грани
11:41
В центре Москве прогремел взрыв в жилом доме
11:39
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
11:27
Захарова отметила непостоянность позиции Зеленского по русским и украинцам
11:23
"Нельзя быть абсолютно однобоким": тренер личностного роста вывела формулу полноценной жизни
11:05
В Уфе автомобиль такси провалился под землю
10:56
"Так больно": 39-летняя Дубцова решилась на серьезный шаг
10:17
Состояние певицы МакSим – последние новости на сегодня
10:15
В России придумали новую страховку для пенсионеров
10:09
Крайне тяжелое состояние: Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ
10:02
На Украине заявили об уверенных шагах в борьбе за Крым
09:47
"Он очень нежный, трепетный и чуткий": Подольская об отношениях со взрослым сыном Пресняковым
09:34
Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян
09:33
Синоптик назвал самые жаркие дни лета в России
09:22
Корчевников скривился рядом с изуродованной экс-супругой Аршавина
08:47
Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций
08:41
Россиян предупредили о росте платы за капремонт жилья
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
Заявление Путина об Украине оценили: В первый раз высказался так прямо и жестко
Уязвленная Макеева накинулась на обидчиков: Мое имя стало нарицательным
Обнародованы снимки голого Моргенштерна после скандальной выходки в отеле
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Регионы

В Электростали мошенницы лишили женщину с ребенком квартиры

прочитано 203 раза

Жительница подмосковной Электростали пострадала от действий мошенниц. Две гражданки, которые представились риэлторами, предложили россиянке продать квартиру и купить дом.

При этом женщины не выполнили обговоренные условия, в результате чего потерпевшая осталась с ребенком без жилья. По факту случившегося открыто уголовное производство, передает сайт "Подмосковье сегодня".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 2 июля 2021, 14:33 Источник: Сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Изменившаяся до неузнаваемости Порошина шокировала россиян

Артистку призвали остановиться
Шоу-бизнес

Помощница МакSим резко отреагировала на заявление о приостановке всех операций

Все оказалось сложнее
Шоу-бизнес

"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович

Певица рассказала о трудном выборе
Шоу-бизнес

Могила Ланового утонула через пять месяцев после похорон

У актера был ковид

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+