В Подмосковье задержали девушку с наркотиками и топором

В подмосковном Королеве была задержана девушка, в автомобиле которой находись свертки с психотропными веществами. При себе у нее был топор. После этого в жилище злоумышленницы нашли приспособления для сортировки наркотиков.
Гражданка уже дала признательные показания, передает сайт "Подмосковье сегодня". Ведется разбирательство.
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