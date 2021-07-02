Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире

Стало известно о кончине мэра Коломны. Уточняется, что Денис Лебедев был обнаружен в своем жилище.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
Стало известно о кончине мэра Коломны. Уточняется, что Денис Лебедев был обнаружен в своем жилище.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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