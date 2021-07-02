В Смоленске маленький ребенок провел в квартире с трупом матери несколько дней

Чудовищная история произошла в Смоленске. По данным, которые попали в распоряжении следователей, маленький ребенок несколько дней провел в квартире, где находились трупы его матери, а также постороннего мужчины.
Никаких признаков того, что произошедшее носит криминальный характер, обнаружено не было. Обстоятельства трагедии выясняются, передает телеканал "360".
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