В Нижнем Новгороде при взрыве газа пострадали люди

В Нижнем Новгороде произошел инцидент, данные о котором распространяются в СМИ. В экстренные службы поступило сообщение о взрыве газа. Уточняется, что это произошло в районе семи часов утра.
В результате случившегося пострадали три человека, сообщает телеканал "360". Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить экспертам.
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