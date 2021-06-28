Житель Пермского края застрелил бывшую жену и ее родственников

Тяжкое преступление совершил житель Пермского края. Уточняется, что гражданин застрелил свою бывшую супругу и ее родных.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", это произошло на берегу реки. На данный момент злоумышленник задержан.
Тяжкое преступление совершил житель Пермского края. Уточняется, что гражданин застрелил свою бывшую супругу и ее родных.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", это произошло на берегу реки. На данный момент злоумышленник задержан.
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