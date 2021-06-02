Российская туристка пропала в лесах Свердловской области

Стало известно о пропаже жительницы Перми. Гражданка прибыла в Свердловскую область в туристических целях.
После этого связь с женщиной пропала, передает Ura.ru. По факту случившегося поступило заявление в полицию. Правоохранители предположили, что гражданка сейчас передвигается по реке. Этому свидетельствуем тот факт, что она взяла из дома лодку. Так или иначе, поиски пропавшей продолжаются.
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