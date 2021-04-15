При пожаре в Липецке погибли 2 человека

В Липецке случилось ЧП. В прессе пишут, что загорелся жилой дом.
По информации телеканала "360", в результате произошедшего погибли две женщины. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам. Уже открыто уголовное делопроизводство.
В Липецке случилось ЧП. В прессе пишут, что загорелся жилой дом.
По информации телеканала "360", в результате произошедшего погибли две женщины. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить экспертам. Уже открыто уголовное делопроизводство.
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