В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы

В течение недели то тут то там в разных районах Санкт-Петербурга изумленные горожане могли наблюдать плывущего по рекам и каналам детеныша балтийской нерпы. Оказалось, что животное случайно попало в Неву из Финского залива, а затем банально заблудилось.

Спасатели нашли нерпенка на льду Крюкова канала, передает Пятый канал. Он был обессилен. Специалисты провели настоящую спецоперацию и при помощи специального устройства вытащили на набережную, после чего доставили для лечения в Центр по изучению и сохранению морских млекопитающих.