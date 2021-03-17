В Оренбурге подростки разбили постамент памятника Гагарину молотком

Три подростка совершили противоправное деяние в Оренбурге. Уточняется, что они осквернили монумент, посвященный летчику-испытателю и первому космонавту Юрию Гагарину.
По информации "Царьграда", злоумышленники повредили памятник с помощью молотка. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения. Мэр города выразил надежду, что вандалы будут привлечены к ответственности.
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