В Самаре ребенок упал в канализационный колодец

В Самаре женщина рискнула жизнью, чтобы спасти своего ребенка. По информации прессы, гражданка прыгнула в канализационный колодец, чтобы достать упавшего туда мальчика.
Оба пострадавших были госпитализированы, сообщает "Общественная служба новостей". Обстоятельства случившегося выясняются.
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