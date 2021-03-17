В Самаре ребенок упал в канализационный колодец

В Самаре женщина рискнула жизнью, чтобы спасти своего ребенка. По информации прессы, гражданка прыгнула в канализационный колодец, чтобы достать упавшего туда мальчика.

Оба пострадавших были госпитализированы, сообщает "Общественная служба новостей". Обстоятельства случившегося выясняются.