В Королеве проводят проверку по факту отравления газом многодетной семьи

В подмосковном Королеве произошел инцидент, который активно освещают в СМИ. Стало известно, что многодетная семья пострадала, отравившись газом. Есть версия, что причиной этому стало нарушение норм безопасного использования газового оборудования.
Сейчас по факту случившегося организована проверка, сообщает "Радио 1". На данный момент пострадавшие находятся в медицинском учреждении.
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