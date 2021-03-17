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В Челябинске двое мужчин выбросили с балкона труп женщины с целью скрыть убийство

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Ужасающая история произошла под Челябинском. Уточняется, что в городе Сатка двое граждан и их знакомая распивали спиртное, в ходе чего произошла ссора.

По информации URA.ru, один из собутыльников убил гражданку. На следующий день мужчины вернулись в квартиру, чтобы скрыть следы. Они сбросили труп с балкона. По факту случившегося открыто уголовное производство.

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Автор: 17 марта 2021, 19:24 Источник: URA.ru ✓ Надежный источник

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