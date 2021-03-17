В Перми мужчина избил в лифте ребенка

В Перми было совершено преступление, связанное с безопасностью ребенка. По данным журналистов, в лифте одного из жилых домов мужчина избил ребенка.
О произошедшем рассказал отец пострадавшего. Он попросил неравнодушных помочь найти обидчика своего наследника. Также было направлено заявление в правоохранительные органы. Полиция уже установила личность подозреваемого, передает URA.ru.
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