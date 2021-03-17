Бурый медведь на улицах Нижневартовска перепугал местных жителей

Жители Нижневартовска перепугались из-за появления дикого зверя на улицах города. Речь идет о буром медведе. который возомнил себя гражданином.
На просторах Сети появилось ужасающее, но забавное видео. На опубликованных кадрах медведь гонится на человеком, после чего на зверя совершает наезд автобус. Примечательно, что животное не пострадало, как и местные жители. Позже медведя удалось поймать, сообщает RT.
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