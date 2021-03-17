В Салехарде загорелся многоквартирный жилой дом

В Салехарде произошел пожар. Уточняется, что загорелось здание жилого дома. Всем жильцам пришлось прибегнуть к эвакуации.
Часть людей покинула дом своими собственными усилиями, остальным помогли работники МЧС. По информации РИА ФАН, в результате случившегося жертв и пострадавших нет.
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