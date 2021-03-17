Житель Волгоградской области убил собутыльника после замечания о нарезке сала

Тяжкое преступление совершил житель Волгоградской области. Уточняется, что злоумышленник убил собутыльника ножом во время попойки.
По информации телеканала "360", мотивом убийство стало то, что гражданину не понравилась нарезка сала. В данный момент ведется расследование дела.
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