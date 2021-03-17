Под Москвой женщина родила десятого ребенка

В центральной больнице города Электросталь в Московской области местная жительница родила ребенка. Примечательным это событие сделал тот факт, что для счастливой матери это стали уже десятые роды, передает сайт "Подмосковье сегодня". У нее родился мальчик весом в без малого пять килограммов.
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