В Адыгее задержали террориста

В Адыгее силами ФСБ был задержан выходец из Средней Азии. При нем нашли инструкцию по изготовлению взрывного устройства, запрещенную религиозную литературу и карту города, передает Пятый канал. Мужчина признался, что планировал устроить взрыв в торговом центре в Майкопе.
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