Под Курском женщина сожгла собственного сына

К страшным последствиям привела ссора жительницы Железногорского района Курской области с собственным восьмилетним сыном. Сперва женщина выгнала мальчика на мороз, а затем облила горючей жидкостью и подожгла, передает сайт VSE42.RU. Осознав совершенное, поджигательница сбила пламя и вызвала скорую. С ожогами третей степени ребенок был доставлен в больницу.
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