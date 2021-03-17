При пожаре в Красноярском крае погибли дети

Ранним утром 17 марта в многоквартирном деревянном доме в городе Лесосибирск Красноярского края произошел пожар. Прибывшие на место пожарные спасли пожилую женщину и 12-летнего ребенка, передает телеканал "360". Еще четверо несовершеннолетних в возрасте от двух до 17 лет в огне погибли. По предварительным данным, причиной возникновения огня могло стать короткое замыкание. Семья в этот момент спала и запаха дыма не почувствовала. Матери детей в момент трагедии с ними не было.