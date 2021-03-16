На Камчатке из-за ледяного дождя пострадали люди

На Камчатке прошел ледяной дождь. Природное явление обернулось серьезными последствиями для местных жителей.
По информации Пятого канала, дороги превратились в каток, что вылилось в многочисленные ДТП. Кроме того, из-за невозможности передвигаться максимально безопасно, люди получили травмы при падениях. Сейчас для устранения последствий дождя задействовали технику.
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