В Татарстане неизвестные подожгли маршрутку с пассажирами

В Набережных Челнах произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. По данным СМИ, неизвестные подожгли сиденье в микроавтобусе, где были пассажиры.
Находившиеся в транспортном средстве люди самостоятельно выбрались на улицу. В результате случившегося никто не пострадал. Злоумышленники в данный момент разыскиваются, передает RT.
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