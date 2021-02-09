В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 40 человек

В Екатеринбурге загорелась квартира в одном из жилых домов. Несколько десятков человек покинули здание сразу.
Остальных находившихся там людей вывели сотрудники экстренных служб, передает URA.ru. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
В Екатеринбурге загорелась квартира в одном из жилых домов. Несколько десятков человек покинули здание сразу.
Остальных находившихся там людей вывели сотрудники экстренных служб, передает URA.ru. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
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