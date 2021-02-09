Жителя Петербурга подозревают в отравлении новорожденной дочери наркотиками

Жителю северной столицы грозит уголовный срок за беспечный поступок. Следствие полагает, что гражданин дал новорожденной дочери психоактивное вещество.
По данным телеканала "360", подозреваемый сам был склонен к употреблению спиртного и наркотиков. Пострадавший ребенок был госпитализирован. Злоумышленник находится под следствием.
Популярные темы форума
Навального посадили
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Ищу мужа
Зачем его сажать Навального?
Давайте сыграем!
даже если так
Снятся триллеры с примесью ужасов
Надо ли пороть детей?
Запах изо рта
Житель Уфы был в шоке от цены в автобусе