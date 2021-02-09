Самолет получил повреждения из-за жесткой посадки на Сахалине

На Сахалине зафиксирован инцидент, информация о котором активно муссируется в СМИ. По данным прессы, там жестко приземлился самолет, летевший из Хабаровска.
Известно, что в результате случившегося воздушное судно получило повреждение . Причиной произошедшего называют плохую погоду, передает телеканал "360".
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