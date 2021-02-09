Жителей Подмосковья предупредили о вьюге

Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Московской области ожидаются сильные метели, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подмосковье окажется в зоне активных атмосферных фронтов. Эта февральская вьюга может нанести до 20 сантиметров снега.
Согласно прогнозам синоптиков в ближайшие дни в Московской области ожидаются сильные метели, передает сайт "Подмосковье сегодня". Подмосковье окажется в зоне активных атмосферных фронтов. Эта февральская вьюга может нанести до 20 сантиметров снега.
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