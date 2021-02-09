В Туве мачеха заказала убийство падчерицы

В Туве по подозрению в попытке организовать убийство восьмилетней девочки задержали местную жительницу. Женщина хотела завладеть двумя квартирами своего почившего супруга, передает Пятый канал. Те по наследству перешли его восьмилетней дочери от предыдущего брака. "Решить проблему" вдова решила при помощи заказного убийства. Исполнителю она предложила 180 тысяч рублей. Тот оказался полицейским под прикрытием. Женщину задержали.
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