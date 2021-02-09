Умерла сбитая на дороге под Москвой лосиха

Возле деревни Бренево в Лотошинском районе Московской области автомобиль сбил вышедшую на дорогу лосиху. Раненое животное доставили к ветеринару. Врачи думали, что пострадавшей придется ампутировать ногу. Однако она от полученных травм погибла, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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