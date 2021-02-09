В Саратовской области потушили пожар в школе

В ночь на 9 февраля в одной из школ в районном центре Екатериновка в Саратовской области произошел пожар, передает телеканал "360". Огонь охватил площадь в 870 квадратных метров, установили прибывшие на место пожарные. Языки пламени виднелись на крыше здания. Борьба с огнем заняла у экстренных служб три часа.
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