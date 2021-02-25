Очевидцы сообщили о пожаре на заводе под Екатеринбургом

Очевидцы рассказали о пожаре в здании завода светопрозрачных конструкций из алюминия группы компаний "Рост" в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском в Свердловской области, передает URA.Ru. Однако в экстренных службах это сообщение опровергли. МЧС уточнили, что из здания исходят "испарения".
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