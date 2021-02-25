В Подмосковье мигрант в летах вытащил из чужой машины 99 тысяч рублей

Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт "Подмосковье сегодня". Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником оказался 55-летний мигрант из одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали.
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