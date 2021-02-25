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Адвокат: теща была в квартире при расчленении рэпера Картрайта

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Вдова рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, Мария Кахал останется под стражей еще два месяца. Девушка уверяет, что расчленила тело супруга исходя из лучших побуждений, однако Следственный комитет рассматривает версию, что она его и убила.

"Сейчас назначено проведение третьей судебно-медицинской экспертизы. Она должна окончательно пролить свет на произошедшее, собрать все воедино", – цитирует Пятый канал адвоката семьи погибшего.

Также следствие установило, что в момент расчленения тела артиста в квартире находилась также его теща, мать обвиняемой. Пока следствие не определилось с тем, как воспринимать женщину – в качестве свидетеля, соучастника или кого-либо еще.

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Автор: 25 февраля 2021, 19:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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