В Петербурге уволили из вуза отрицавшего холокост ученого

Ученого Владимира Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета, передает Общественная служба новостей. Руководство вуза планировало сделать это раньше, однако заседание комиссии по этике СПбГЭУ пришлось перенести из-за инфаркта преподавателя и последовавшей за этим операции. Напомним, Владимир Матвеев во время выступления на вебинаре для педагогов усомнился в масштабах холокоста.
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