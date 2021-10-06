В челябинской психбольнице обнаружили труп пациента

В одной из психбольниц Челябинска нашли труп пациента. Известно, что пенсионер страдал от галлюцинаций.
По информации URA.ru, тело умершего медики обнаружили во время обхода. Обстоятельства случившегося выясняются.
В одной из психбольниц Челябинска нашли труп пациента. Известно, что пенсионер страдал от галлюцинаций.
По информации URA.ru, тело умершего медики обнаружили во время обхода. Обстоятельства случившегося выясняются.
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