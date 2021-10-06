В Еврейской автономной области на пастбище расстреляли коров

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области местные жители нашли на пастбище коров без признаков жизни. Четверо были уже мертвы, а двух других пришлось дорезать, чтобы не мучались.
Как сообщает телеканал 360, с животными могли расправиться из-за того, что они находились недалеко от поля, засеянного соей. Возможно, хозяева земли боялись, что рогатый скот посягнет на урожай.
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