В Челябинской области из-за мороза общежитие превратилось в ледяную пещеру

В Челябинской области общежитие превратилось в ледяную пещеру. Речь идет о здании, располагающемся в городе Чебаркуль
Сообщается, что фундамент постройки полностью изношен. По данным "Общественной службы новостей", в общежитии прорвало трубу, что поспособствовало обледенению.
Популярные темы форума
Вы старая дева - вам сюда, часть вторая.
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
А вы страдаете авторитаризмом?
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Новым девам сюда
Сергей
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер