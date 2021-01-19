Жительнице Подмосковья с застрявшим в щеках пирсингом потребовалась экстренная помощь

Жительница подмосковных Люберец неудачно установила пирсинг, который мог обернуться для нее серьезными последствиями. Уточняется, что украшение буквально застряло в щеке россиянки.
Пострадавшей потребовалась помощь врачей, которые извлекли пирсинг из кожи. Благодаря оперативной помощи медиков девушке удалось избежать шрамов на лице, сообщает "Радио 1".
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